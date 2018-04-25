Совет судей Литвы разрешил увольнение двух судей

Фото из архива «ЛК»

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В пятницу Совет судей одобрил инициативу президента Гитанаса Науседы об отставке судей Апелляционного суда Валдимара Бавеяна и Гинтараса Чеканаускаса, но не позволил отстранить Арунаса Каминскаса, судью Вильнюсского окружного административного суда.

«Было сообщено, что судьи В.Бавеян и Г.Чеканаускас дискредитировали звание судьи, но члены Совета посчитали, что А.Каминскас звание судьи не дискредитировал», — заявил журналистам председатель Совета судей Альгимантас Валантинас.

Упомянутые судьи обвиняются в коррупции.

Глава государства в Совет судей обратился относительно всех восьми судей, которые проходят подозреваемыми в деле о коррупции.

В общей сложности в этом месяце Совет судей одобрил увольнение пятерых судей, но по троим Совет не дал «добро».

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