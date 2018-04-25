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TOP,Новости,Политика

Советник президента: новое предложение по бюджету ЕС — это «шаг вперед»

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Советник президента Гитанаса Науседы говорит, что нет гарантий, что на этой неделе на саммите Евросоюза (ЕС) удастся договориться о новом бюджете сообщества и фонде восстановления после коронавирусного кризиса. 

Представленные на прошлой неделе предложения советник главы государства Аста Скайсгирите назвала «шагом вперед», однако сказала, что Литва еще надеется получить дополнительную помощь. 

Она озвучила такую позицию после встречи президента с руководителями различных министерств, посвященной позициям Литвы на переговорах. 

«Возможно, понадобится две встречи, о второй встрече пока речи нет. Однако имеется в виду, что она может состояться еще до осени», — сказала А. Скайсгирите журналистам во вторник. 

«Есть желание завершить переговоры в этом году, чтобы со следующего года уже можно было начать использовать деньги, особенно тем странам, которые пострадали во время пандемии», — сказала советник. 

Председатель Европейского совета, который на прошлой неделе обновил проект бюджета ЕС, предложил оставить Литве компенсацию из-за потерь вследствие эмиграции населения. 

В новом проекте также предлагаются изменения софинансирования, которые позволят смягчить давление на нацбюджеты – сейчас предлагается, чтобы на средства ЕС финансировалось 85% стоимости проектов, ранее максимальная сумма составляла 75%. 

В новом проекте нет изменений по прямым выплатам земледельцам, оставлены такие же суммы на закрытие Игналинской АЭС и на схему калининградского транзита.  

А. Скайсгирите сказала, что это предложение немного лучше предыдущего проекта. 

«Шаг вперед. На самом деле есть пункты, которым мы можем порадоваться, однако не вполне, поскольку есть еще определенные договорные обязательства, которые не были приняты во внимание, по поводу которых мы как раз будем сражаться в Брюсселе», — сказала А. Скайсгирите. 

«Для нас еще очень важны конвергенционные фонды. Наш аргумент, что должна быть принята во внимание эмиграция, иными словами, показатель депопуляции, будем надеяться, что этот наш аргумент будет учтен. Также развитие села и прямые выплаты фермерам (…) – мы бы хотели, чтобы эти деньги были больше», — сказала советник президента.

Заседание Европейского совета будет проходить в пятницу и субботу. 

 По словам А. Скайсгирите, на этой встрече Г. Науседа также поднимет вопрос о ревизионистской политике России, целью которой является оправдание советских преступлений и реабилитация советско-нацистского пакта накануне Второй мировой войны. 

«Для президента историческая политика очень важна, и он будет говорить об этих негативных тенденциях всем руководителям ЕС», — сказала советник. 

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