Советник президента В.Жукас госпитализирован в больницу после ДТП

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Йонас Витаутас Жукас, советник президента Гитанаса Науседы по национальной безопасности, в понедельник утром попал в дорожно-транспортное происшествие, был доставлен в больницу, подтвердили сотрудники полиции.

Как сообщает Delfi.lt, авария произошла в Вильнюсском районе в результате столкновения между Subaru, которым управлял В. Жукас и другим автомобилем Audi,

Представитель полиции для СМИ Рамунас Матонис сказал BNS, что водитель Audi двигался по дороге Бендоряй-Майшягала, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Subaru В. Жукаса.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал BNS, что Витаутас Жукас «в сознании и состояние его стабильно».

На данный момент В. Жукас уже выписан из больницы. Первоначальные исследования показали, что травмы легкие и он в течение нескольких дней получит амбулаторное лечение.

До прихода в команду Г. Науседы В. Жукас был командующим Вооруженными силами Литвы.