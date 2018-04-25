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Рождественский подарки Amazon: изделия с изображением Освенцима

Фото из открытых источников

На сайте компании Amazon, крупнейшего в мире интернет-магазина, пользователям предлагаются новогодние и рождественские фарфоровые изделия и открывалки для бутылок с изображением ворот нацистского лагеря смерти Освенцим и ведущих к ним рельсов.

Об этом написал в воскресенье, 1 декабря, портал еврейских новостей JTA.

Отметим, что среди товаров, которые предлагаются жителям Израиля, скандальных изображений нет.

Руководство мемориального музейного комплекса Освенцим-Биркенау обратилось к представителям компании с просьбой убрать эти товары, которые названы «оскорбительными», «неподобающими» и «вызывающими тревогу».

Среди других достопримечательностей, использованных для украшения рождественских товаров – Вавельский замок в Кракове, Centennial Hall во Вроцлаве, набережная города Гданьск, а также вид на город Чикаго, Гранд-Каньон в Аризоне и Национальный парк Зайон в штате Юта.

NEWSru.com

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