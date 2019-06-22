Создано оружие для взлома большинства смартфонов

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Израильская компания Cellebrite объявила о создании программы UFED Premium, которая способна взломать большинство устройств iPhone и Android. Об этом пишет Digital Trends.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным разработчиков, сервис позволит получать доступ к данным, хранящимся на устройствах с программным обеспечением, начиная от iOS 7 и заканчивая самой последней версией iOS 12.3. Также с помощью программы можно будет взламывать многие смартфоны на базе Android, включая Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9.

В описании сервиса на своем официальном сайте Cellebrite указывает, что он главным образом предназначается для правоохранительных органов. Разработчики обещают, что с помощью их сервиса силовики смогут получить доступ не только к хранящимся на устройстве файлам, но и к удаленному контенту, а также к электронной почте и переписке в мессенджерах.

В марте 2018 года сообщалось, что региональные управления ФСБ и МВД закупили программное и аппаратное обеспечение Cellebrite для взлома мобильных телефонов.