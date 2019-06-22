Какие рейды ждут водителей

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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22-25 июня контроль трезвости, интоксикации от наркотических или других психотропных веществ, контроль допустимой скорости движения транспортных средств, контроль безопасности движения, маневрирования, обгона, проезда через перекрестки.

24-30 июня контроль обеспечения безопасности дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, контроль за обязанностями водителей в отношении пешеходов и велосипедистов.

25-28 июня контроль за гражданами Российской Федерации, путешествующими с территории Российской Федерации в Калининградскую область и обратно через территорию Литовской Республики.

28-30 июня контроль трезвости водителей, интоксикации от наркотических и других психотропных веществ.

1-30 июня проверяются, принципиально оцениваются и фиксируются нарушения Правил дорожного движения, совершаемые водителями мотоциклов, мопедов, молодыми водителями.

1-30 июня проверяются водители сельскохозяйственной техники, принципиально оцениваются их нарушения Правил дорожного движения.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ