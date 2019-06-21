Трамп собирается встретиться с Путиным на саммите G20

Фото www.kremlin.ru

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Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите «большой двадцатки» (G20), который пройдет 28-29 июня в Осаке. «Я хочу поладить с Россией, и я думаю, у нас получится. Я хочу поладить с Китаем, и, думаю, это случится», — сказал президент США, слова которого приводит Reuters.

В Кремле пока не подтверждают встречу Путина с Трампом. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, график Владимира Путина на саммите находится в разработке. Как отмечает «Газета.Ru», встреча президентов двух стран будет короткой и пройдет в узком формате, однако даже сам факт встречи важен в контексте непростых отношений между двумя странами.

Ранее Путин заявил, что отношения Москвы и Вашингтона деградируют и становятся «все хуже и хуже». Он также выразил надежду на то, что Россия и США смогут выйти на «какие-либо решения» после саммита G20.

Как ожидается, в ходе встречи президенты могут затронуть вопросы международной безопасности — конфликты в Сирии, Венесуэле и на Украине. Россию также беспокоит ситуация вокруг Ирана. На днях Пентагон одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих, объяснив это «оборонительными целями».

Незадолго до возможной встречи двух президентов в The New York Times появился материал, в котором утверждалось, что Вашингтон в течение года усиливал кибератаки на российские системы управления электросетями. Американские власти, по данным издания, пытаются разместить вредоносное программное обеспечение, чтобы собрать информацию и отключить отдельные элементы систем. Трамп назвал публикацию «госизменой» со стороны газеты.

Последний раз президенты США и России встречались во время саммита в Хельсинки летом 2018 года.

NEWSru.com