СП-2 могут запустить без сертификации — СМИ

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Российский газопровод Северный поток-2 может начать работу до завершения процедуры сертификации немецким регулятором. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

По данным медиа, аналогичные случаи уже были. Как указано, без сертификации Федеральным сетевым агентством Германии (BNA) были введены в эксплуатацию газопроводы NEL (сухопутное ответвление трубопровода Северный поток) и EGL 401.

При этом отмечается, что в таком случае компании-оператору грозит штраф в размере одного миллиона евро, тогда как в СП-2 уже было вложено около 10 миллиардов.

«Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит Газпрому транзитные сборы за проход газа через Украину», — говорится в материале.

В то же время в BNA заявили изданию, что между NEL, EGL 401 и Севпотоком-2 «нет ничего общего».

Напомним, 15 ноября немецкий регулятор решил допустить компании Нафтогаз Украины и Оператор ГТС Украины к процедуре сертификации Nord Stream 2 AG как оператора трубопровода Северный поток-2.

На второй день стало известно, что процесс сертификации Nord Stream 2 AG приостановлен.