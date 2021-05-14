Спасение Балтийского моря

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Министерство окружающей среды Литвы объявило об обновлении плана действий по Балтийскому морю с целью улучшения состояния окружающей среды в странах Балтии, сообщает пресс-служба. К 2021 году состояние Балтийского моря не улучшилось, поэтому необходимо принять более строгие меры. Целью обновленного плана действий является значительное улучшение экологического состояния Балтийского моря к 2030 году.

Основная проблема Балтийского моря – это эвтрофикация, когда из-за избытка питательных веществ более интенсивно цветут водоросли, в воде не хватает кислорода, прозрачность воды снижается. Это затронуло около 97 процентов всего моря. Эвтрофикация в основном вызвана сельскохозяйственной деятельностью и плохо очищенными сточными водами.

Количество азота, поступающего в центральную часть моря с территории Литвы, почти вдвое превышает максимально допустимый предел, и это загрязнение только увеличивается.

Кроме того, хозяйственная деятельность также отрицательно сказывается на рыбных запасах. Ловля трески в акватории литовской части моря уже запрещена из-за критического состояния ее популяции. Исследования показывают, что подводный шум от кораблей, строительных и других работ ухудшает слух морских млекопитающих и рыб, их способность ориентироваться в окружающей среде. Многие виды погибают в оставленных сетях. Также известны случаи загрязнения воды нефтью и продуктами ее переработки.

Растет и количество морского мусора в странах Балтии. В 2020 году европейские страны решили установить предельное значение для пляжного мусора в 20 единиц на 100 метров. Это символический показатель, значение которого означает хорошее состояние пляжа. При оценке состояния Балтийского моря в Литве было установлено, что среднее количество морского мусора составляет 167 единиц на стометровом участке.

План действий Хельсинкской комиссии (HELCOM) по Балтийскому морю был единогласно одобрен всеми странами Балтийского моря в 2007 году. Обновленный план будет одобрен в октябре на министерском заседании Хельсинкской комиссии в Германии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ