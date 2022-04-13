Спасение ценностей музеев Украины

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Литовский художественный музей (ЛХМ) выступил с инициативой сбора помощи, на которую планируется купить различные средства, необходимые для сбережения ценностей музеев Украины в военное время.

Как сказал BNS директор ЛХМ Арунас Гялунас, уже начался сбор помощи в сотрудничестве с Фондом благотворительности и поддержки им. Яна Кароля Ходкевича, и сначала эта помощь будет предназначаться для Национального художественного музея Украины в Киеве.

Специально для этого будут проводиться и экскурсии по подземельям старого арсенала, где будет показана выставка украинских художников Софии Атлантовой и Александра Клименко «Иконы на ящиках из-под патронов». В частности, первую экскурсию проведет сам А. Гялунас. Будут проведены и лекции.

«Нет сомнения, люди, спасение людей – важнейший приоритет. Но наши коллеги-музейщики остались в своих учреждениях, видимо, некоторые, потому что весь персонал не может оставаться во время войны», – сказал А. Гялунас.

«Для них серьезнейший вызов – сохранить в разных городах Украины культурные ценности, потому что после войны это является важным компонентом идентичности – вспомнить свою историю, иметь коллекции, которые будут давать нарративы, связанные с государственностью», – сказал он.

По словам А. Гялунаса, с Национальным художественным музеем Украины обсуждались и возможности дать временное пристанище самым ценным коллекциям в Литве или Польше. Однако украинцы побоялись, что при транспортировке произведения искусства могут быть уничтожены во время одной из атак российских войск, так что решили перенести часть экспозиций и наиболее ценных произведений в подвалы и бункеры.

«Но у них нет привычных климатических условий, которые есть в обычных экспозициях или более сухих помещениях на поверхности земли. Поэтому нужны специальные упаковочные материалы — полиэтилен, огнестойкие ткани, фанера для монтажа ящиков, наконец, огнетушители, если возникнут очаги пламени, папки для работ на бумаге, графики, рисунков, фотографий», – сказал А. Гялунас.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ