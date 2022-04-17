Расписание транспорта – на электронном табло

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В столице тестируют новое оборудование, которое сделает поездки на общественном транспорте в столице более комфортными и оперативными. Муниципалитет ищет альтернативу бумажным расписаниям на остановках, один из вариантов – электронные версии.

На двух остановках в городе — «Львово» (в направлении центра) и «Национальная художественная галерея» (в направлении Пилайте) появились необычные расписания. Муниципальное предприятие «Услуги сообщения» проводит тестирование табло с расписанием, работающее по принципу электронных книг. На «электронной бумаге» в режиме реального времени отображается и время отправления транспорта, и общее расписание. Кстати, остановка Lvovo в столице сменила название на Lvivo.

«Сейчас мы тестируем устойчивость «электронной бумаги» к погодным условиям, следим за расходом энергии, поскольку такие табло используют солнечные батареи», – сказала представитель компании Лорета Левулите-Сташкявичене. Проект осуществляется муниципальным предприятием совместно с партнерами ЗАО Hansab и ЗАО Fima.

Подобные решения уже были опробованы и применены в таких странах, как Австралия, США, Германия, Израиль, Финляндия или Португалия. Достоверная информация о времени прибытия общественного транспорта для пассажиров является одним из важнейших критериев повышения качества работы общественного транспорта.

По данным муниципального предприятия «Услуги сообщения», в настоящее время в Вильнюсе установлено более 70 больших информационных щитов для пассажиров общественного транспорта, и их количество увеличивается.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt