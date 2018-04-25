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Spectrum Baltic сможет импортировать электроэнергию из Калининграда после запуска АЭС

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

Spectrum Baltic сможет импортировать электроэнергию из Калининграда только после запуска АЭС.

Латвийская компания Spectrum Baltic, которая намеревается импортировать электроэнергию в Литву из Калининграда, сможет сделать это только после того, как в этой области начнёт действовать атомная электростанция (АЭС), но её строительство в настоящее время приостановлено.

Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) в четверг пересмотрел выданное компании в начале августа разрешение. Это было сделано в свете условий эксплуатации, предусмотренных в предварительном соглашении компании с Балтийской АЭС.

Разрешение вступает в силу после начала промышленной эксплуатации Балтийской АЭС в Калининградской области. Компания также обязана представить VERT подписанный долгосрочный коммерческий контракт, который подтвердит, что импортируемая электроэнергия производится на Балтийской АЭС в Калининградской области», — говорится в сообщении VERT.

В случае несоблюдения правовых актов латвийской компанией, VERT может приостановить или отозвать разрешение.

Компания Spectrum Baltic ранее представила Совету предварительный не обязывающий договор купли-продажи электроэнергии с Балтийской АЭС.

У Spectrum Baltic уже есть выданное в июне разрешение на импорт электроэнергии из Беларуси, а с февраля — и лицензию независимого поставщика электроэнергии но  импортировать электроэнергию из третьих стран компания сможет только по контрактам с компаниями в этих странах.

BNS напоминает, что в августе в Литве начали ставить вопросы по поводу решения Латвии открыть свою границу для импорта электроэнергии из России (когда Литва начнёт применять своё эмбарго на белорусскую электроэнергию после запуска Островецкой АЭС) и потенциально закупать электроэнергии с этой электростанции.

В этом контексте также упоминался Spectrum Baltic, хотя представители компании  заявили, что планируют прокомментировать ситуацию в конце сентября, когда агентство BNS спросило, намерены ли они каким-либо образом импортировать электроэнергию с Островецкой АЭС.

Строительство АЭС в Калининграде было приостановлено в мае 2013 года, после того как чуть более одной пятой запланированных работ было завершено.

BNS

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