Спектакль «Считалка» — в Вильнюсе ﻿

Друзья, ввиду продолжающегося карантина мы договорились с артистами, что уникальный спектакль «Считалка» будет перенесен на 2021 год. Встретимся в том же зале в 18.00, приобретенные билеты действительны. Спектакль с 29 сентября автоматически переносится на 9 апреля, а намеченный на 30 сентября — на 10 апреля. Все состоится обязательно! Спасибо вам за доверие.

После двух лет переговоров наконец удалось договориться о показе в Вильнюсе сенсации российской театральной сцены, номинанта на многие категории театральной премии «Золотая маска» — феноменального спектакля «Считалка» в постановке Жени Беркович по нашумевшей пьесе Тамты Мелашвили. Два вечера на уютной сцене столичного Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) у нас будет уникальная возможность увидеть театральный шедевр, поразивший умы и сердца даже самых искушенных любителей театра и критиков, спектакль, на который в Москве не достать билеты и который стоит в первых рядах выдающихся, смелых и актуальных прорывов в искусстве!



Спектакль «Считалка» — это пронзительная и страшная история о двух тринадцатилетних девочках, брошенных на произвол судьбы в глухой грузинской деревне в разгар грузино-абхазского конфликта. Действие спектакля происходит в начале 90-х годов прошлого века. В деревне остались только дети, выжившие из ума старики, калеки и беспомощные женщины. Все ждут, когда откроют «коридор», но его не открывают, и надежды на спасение практически нет. Это история о войне, о взрослении, об отношении человека со временем и пространством, в которых он вынужденно находится. При всем ужасе описываемых событий и обстоятельств здесь много смешного — ведь история рассказывается от лица детей, которых даже на фоне большой катастрофы занимают маленькие частные (но такие важные для любого ребенка) вещи.



Билеты на спектакль «СЧИТАЛКА» 9 апреля 2021 г. в 18.00 и 10 апреля 2021 г. в 18.00 на сцене Театра Танцев (ул. Т. Косцюшкос, 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt.

Информация по сотрудничеству, заказ билетов по тел.: +370 618 013331, +370 671 76502.