Спикер, баллотирующийся с либералами, должен покинуть пост – С.Сквярнялис

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Председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис, баллотирующийся в сейм вместе с оппозиционным Либеральным движением, должен отказаться от должности главы парламента, принадлежащей правящему большинству, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Я считаю, что политическая традиция и культура требуют этого, он должен уйти в отставку», – сказал премьер во вторник журналистам.

«Либо есть другой вариант – оппозиция может сформировать правительство, поскольку мы фактически и юридически являемся правительством меньшинства», – добавил он.

С. Сквярнялис сказал, что уважает выбор В. Пранцкетиса.

«У каждого человека есть право решать. Многолетний член партии «аграриев» открыл, что является человеком либеральных взглядом, и очевидно, руководствуясь этими взглядами, выбрал политическую силу de jure. De facto уже с прошлой осени мы видим, что в руководстве сейма у оппозиции есть большинство», – сказал глава Кабмина.

«Странно, что у оппозиции руководство в сейме – практически правление и председатель сейма», – добавил он.

По словам С. Сквярнялиса, последние голосования по некоторым важным законам, которые выдвигало правительство, показали, что В. Пранцкетис чувствует себя в оппозиции правящим – он голосовал точно так, как голосовала оппозиция.

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускас, в свою очередь, во вторник сказал, что выбор В. Пранцкетиса свидетельствует о том, что у него никогда не было «аграрных» взглядов.

«Вероятно он дел вид», – сказал он.

При этом, Р. Карбаускис сказал, что не будет инициировать отставку спикера.

В. Пранцкетис был избран в сейм в Раудондварисском округе Каунасского района в качестве кандидата Литовского союза «крестьян» и «зеленых». После конфликтов с главой партии Рамунасом Карбаускисом он покинул «аграриев», они безуспешно пытались сместить его с поста спикера.

Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября.