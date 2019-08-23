Спикер Пранцкетис выходит из правящей партии

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис принял решение о прекращении членства в правящей партии Союз крестьян и «зелёных» Литвы» (СКЗЛ), о чём он сообщил журналистам в четверг.

В.Пранцкетис продолжает придерживаться своей позицию не уходить добровольно в отставку с должности спикера Сейма, говоря, что единственная процедура — отставка из-за недоверия.

«Я принял это решение полтора месяца назад, когда было объявлено, что меня исключат из партии. Я сказал, что когда появится желание убрать, какая-то формулировка, я просто выйду из партии», — заявил В.Пранцкетис журналистам в четверг.

Он сказал, что заявление о своём решении вручит «за день до заседания Совета партии, потому что не хочу предоставлять Совету партии возможность решать мою судьбу», — сказал Пранцкетис.

В среду СКЗЛ распространил сообщение о том, что на 6 сентября назначается заседание Совета партии, который рассмотрит вопрос о членстве Пранцкетиса.

В начале июля СКЗЛ и три других партии подписали соглашение о коалиционном большинстве, и пост главы парламента был обещан социал-трудовикам. Однако В.Пранцкетис уходить в отставку отказался категорически, а несоблюдение партийной дисциплины может повлечь за собой исключение из партии.

В.Пранцкетис заявил журналистам, что после того, как он стал членом «крестьянской» партии в 2014 году, то почувствовал, будто его «столкнули куда-то в сторону или в сторону».

«Я был очень хорошим кандидатом в партии, до того как стал членом партии в 2014 году, тогда я получал высокие рейтинги в списке, и так был избран. Когда стал членом партии, меня слегка оттолкнули в сторону или вниз. Думаю, что не будучи членом партии, я снова стану лучшим кандидатом», — сказал Пранкиетс.

На вопрос, может ли он войти в Социал-демократическую рабочую партию, лидер парламента ответил: «Определенно нет».

Он также подтвердил, что будет участвовать в следующих выборах в Сейм, хотя не уточнил, с какой политической силой или самостоятельно.

«Крестьяне» собрали необходимое количество подписей, чтобы можно было начать в Сейме процедуру импичмента в отношении В.Пранцкетиса, но не зарегистрировали проект.

Отстранение спикера Сейма от должности по недоверию требует не менее 71 голоса «за».

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