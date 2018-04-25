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Спикер сейма: мы не можем не гордиться прогрессом, достигнутым за 30 лет

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Мы не можем не гордиться успехом, которого достигла Литва за 30 лет независимости, заявил председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис. 

«Три десятилетия свободной страны – для некоторых они «пробежали», для других «прошли» или даже «пролетели» – вырастили разноликую идентичность современного литовца. Мы можем смело утверждать, что в Литве поощряются различные мировоззрения, процветают мнения», – сказал он.

«Конечно, мы не боимся говорить. Каждое произнесенное в Литве слово является свободным, а попытки не соблюдать демократию встречают решительный и требовательный отпор гражданской совести. Еще 11 тыс. дней назад в нашей стране напряженно преобладала одна-единственная правда, поэтому мы не можем не гордиться прогрессом свободной Литвы», – сказал он.

По словам главы парламента, 30 лет назад литовцу требовалась смелость, поскольку стремление к независимости было встречено экономическими манипуляциями, насилием и агрессией. 

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«Однако душа народа, идентичность литовца остались живы и здоровы. Идентичность объединяла нас, защищала нас и придавала решимости, чтобы вернуть то, что нам принадлежало – свободу», – сказал он.

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