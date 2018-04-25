Спикер сейма отказывается обращаться в КС из-за жалобы ИАПЛ-СХС по поводу выборов

Фото BFL/Ирмантасас Гялунаса

Председатель сейма Викторас Пранцкетис тоже отклонил просьбу Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в сейм.

Чуть раньше это сделал президент Гитанас Науседа.

«Председатель сейма не намерен инициировать обращение в КС на основании жалобы ИАПЛ-СХС», — передал позицию В. Пранцкетиса BNS его пресс-атташе Паулюс Жеймис.

По словам главы парламента, указанные ИАПЛ-СХС обстоятельства, в силу которых партия обжалует результаты выборов, не нарушают закон о выборах. В. Пранцкетис напомнил, что такое решение по этой ситуации на прошлой неделе приняла и Главная избирательная комиссия (ГИК).

«И все же председатель сейма обращает внимание, что в КС может обратиться и отдельная группа членов сейма. Для такого обращения нужна поддержка одной пятой состава сейма», — говорится в комментарии.

Президент отклонил просьбу ИАПЛ-СХС, так как, на его взгляд, партия не привела обоснованных аргументов в пользу того, что при организации выборов были допущены грубые нарушения выборного законодательства.

Партия во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

ГИК в субботу утвердил результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций «До свидения, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании.

По закону, участники выборов в сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм.