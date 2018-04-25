Президент Беларуси принял верительные грамоты

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял 3 ноября верительные грамоты апостольского нунция и послов шести государств. Церемония состоялась во Дворце Независимости.

Верительные грамоты Александру Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич, посол Венесуэлы Франклин Рамирес Араке, посол Ирана Саид Яри, посол КНДР Зу Зен Бон, посол Сирии Мохаммад аль-Умрани, посол Турции Мустафа Озджан, посол Японии Хироки Токунага.

Президент отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Беларусь в годовщину Великой Победы. 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного взаимодействия — Организацию Объединенных Наций, напомнил Президент.

«За высокий статус государства — основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности», — заявил Александр Лукашенко.

По его словам, начало дипломатической миссии новых послов в Беларуси пришлось на очень сложный и ответственный период. «Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве, — пояснил он. — Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества».

При этом Глава государства убежден: только согласованные действия всех стран, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать эти угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем.