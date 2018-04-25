Спикер сейма предлагает снова обсудить возможность проведения заседаний дистанционно

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис предлагает парламенту вернуться к обсуждению возможности проведения заседаний на удаленной основе.

Глава парламента обсуждает с фракциями вопрос о том, чтобы включить в повестку дня следующей недели поправки к уставу парламента, позволяющие проводить заседания на удаленной основе.

Как информировал BNS представитель спикера Паулюс Жеймис, В. Пранцкетис предлагает рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании сейма 5 ноября в срочном порядке.

В. Пранцкетис инициировал такие поправки к уставу сейма во время первой волны пандемии COVID-19 весной, однако парламентарии его предложение отклонили.