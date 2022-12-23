Списание резерва отпусков

По истечении трех лет с момента, когда работник приобрел право на полный ежегодный отпуск, но не воспользовался им, отпуск как бы списывается, т.е. человек теряет право воспользоваться им или получить за него денежную компенсацию, указано в Трудовом кодексе.
1 января 2023 года неиспользованные отпуска будут списаны, если работник их не использовал, а право на них было приобретено более 3 лет назад. Так, с начала следующего года отпускные дни будут «списываться» в двух случаях: если работник вышел на работу во втором полугодии 2018 года, он лишится отпускных дней за 2018 и 2019 годы; если он начал работу в первом полугодии 2019 года — только за 2019 год. Согласно законодательству Литва запрещает работодателю выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отпуска.
Государственная инспекция по труду напоминает, что часть ежегодного отпуска необходимо использовать один раз в год. Трудовой кодекс устанавливает период непрерывного отпуска, использование которого является обязанностью обеих сторон трудовых отношений. Инспекция по труду отмечает, что не должно быть случаев, когда работник накапливает отпускные несколько лет и не использует ежегодный отпуск.
Однако есть исключения, когда отпуск не «спишут», даже если он накапливался более трех лет. Исключение составляют те случаи, когда работник фактически не мог использовать отпуск. «Если работник не мог использовать ежегодный отпуск в связи с временной нетрудоспособностью, отпуском по уходу за ребенком или действиями работодателя, срок отпуска должен быть продлен на столько, сколько не было возможности использования работником ежегодного отпуска», — разъясняет Государственная инспекция по труду.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ