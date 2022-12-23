Списание резерва отпусков

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По истечении трех лет с момента, когда работник приобрел право на полный ежегодный отпуск, но не воспользовался им, отпуск как бы списывается, т.е. человек теряет право воспользоваться им или получить за него денежную компенсацию, указано в Трудовом кодексе.

1 января 2023 года неиспользованные отпуска будут списаны, если работник их не использовал, а право на них было приобретено более 3 лет назад. Так, с начала следующего года отпускные дни будут «списываться» в двух случаях: если работник вышел на работу во втором полугодии 2018 года, он лишится отпускных дней за 2018 и 2019 годы; если он начал работу в первом полугодии 2019 года — только за 2019 год. Согласно законодательству Литва запрещает работодателю выплачивать компенсацию за неиспользованные дни отпуска.