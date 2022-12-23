Компенсации жителям за электроэнергию и газ

При этом компенсация за природный газ для бытовых потребителей должна составлять 99 центов за кубометр. Теперь государство выплачивает компенсацию в размере 54 центов за газ и до 9 центов за электричество.

Средняя цена на электроэнергию для населения от компании Ignitis, актуальная для потребителей третьего этапа либерализации рынка, с января достигнет с компенсацией 28 центов за кВтч (с учетом НДС) – на 17% больше, чем в настоящее время. Без компенсации этот тариф составил бы 56,5 цента.

Государственный совет по регулированию энергетики утвердит окончательные тарифы для бытовых потребителей в декабре, и они вступят в силу с 1 января.

Минэнерго сообщает, что на компенсации в первом полугодии в зависимости от потребления может потребоваться около 530 млн евро. В первом полугодии на компенсацию цен за электроэнергию направлено более 330 млн евро, цен за газ — почти 198 млн евро.

В бюджете на 2023 год на компенсации за газ и электроэнергию жителям отведено 812 млн евро на весь год. Однако министр финансов Гинтаре Скайсте заявила, что на самом деле их потребуется меньше — около 714 млн евро.

С учетом суммы долга в общей сложности операторы распределительных сетей получат компенсацию в размере 675,46 млн евро.

Между тем рыночная цена на электроэнергию в Литве в ближайшее время должна достичь максимального предела, а к середине следующего года она должна снизиться и стабилизироваться, прогнозирует представитель Литовского энергетического агентства.

«Ситуация такова, что мы достигнем ценового максимума в ближайшие месяцы — так видят рынки», — заявил журналистам руководитель по проектам Центра энергетической безопасности и инноваций ЛЭА Витянис Баркаускас.

«Затем равномерно до середины года, надеемся, цена упадет и несколько стабилизируется. По крайней мере, в данный момент рынки это видят», — сказал он. По словам В. Баркаускаса, прогнозы основаны на фьючерсах на электроэнергию в Германии и странах Северной Европы — цены в Литве находятся в «коридоре» цен этих рынков.

ЛЭА прогнозирует, что в начале 2023 года цена на электроэнергию в Литве может вырасти до 385 евро за мегаватт/час (МВтч), а в середине года упасть до 185 евро. В ноябре средняя цена электроэнергии на бирже Nord Pool в Литве составляла 226,63 евро за МВтч.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ