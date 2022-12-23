Банки корректируют стандарты кредитования 

Несмотря на то что спрос на новые кредиты в Литве оставался стабильным в третьем квартале, в будущем он должен снизиться из-за роста процентных ставок и экономической неопределенности, отмечено в банковском обозрении.
Банки в Литве более осторожно оценивали перспективы финансового состояния большинства секторов, пересмотрели стандарты кредитования и изменили подход к ценам на недвижимость – теперь большинство банков ожидают, что они останутся без изменений или снизятся, сообщает Банк Литвы (Центробанк).
В банках отмечают, что спрос на новые кредиты был стабильным — потребность компаний в оборотных средствах продолжала расти, спрос на жилищные кредиты не изменился, спрос на потребительские кредиты несколько увеличился. Однако все больше банков отмечают, что спрос на кредиты как со стороны предприятий, так и со стороны домашних хозяйств в ближайшем будущем снизится.
Почти половина опрошенных банков ожидали снижения цен на старое жилье до 5%, треть заявили, что в ближайшие годы цены не изменятся. В сегменте новостроек треть заявила, что цены не изменятся, а еще треть указала, что они снизятся на 5-10 процентов.
56% ожидают, что цены на коммерческую недвижимость в ближайшие годы останутся стабильными – их доля за квартал выросла в два с половиной раза.
Отметим, что некоторые владельцы жилищных кредитов каждый месяц платят банкам на 100 евро больше, чем в начале июня. Однако ставки продолжат расти, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) не планирует снижать процентные ставки, а только повышать их. Повышение процентных ставок актуально для жителей страны, у которых есть ипотечные кредиты.
В 2022 году еврозона переживает беспрецедентную инфляцию. Один из способов контролировать инфляцию для ЕЦБ — повысить процентные ставки. Таким образом, стоимость заимствования становится выше, предприятия и домашние хозяйства начинают брать взаймы и потреблять меньше, экономическая активность замедляется, а вместе с тем и рост цен.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ