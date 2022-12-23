Энергетика: курс на независимость

Как говорится в сообщении, основной проблемой в достижении этой цели является рост цен на материалы, оборудование и другие ресурсы, обусловленный войной в Украине.

Комитет ознакомился с ходом реализации проекта и планом его ускорения, их представили министр энергетики Дайнюс Крейвис и представители Litgrid.

Д. Крейвис ранее заявлял, что более ранняя дата синхронизации вызывает сомнения у Латвии и Эстонии, а больше всего против этого возражает эстонский сетевой оператор Elering.

Испытание работы литовской энергосистемы

Литовская компания по передаче электроэнергии Litgrid планирует в апреле 2023 года провести испытания энергосистемы страны в режиме изолированной работы. Ранее они были запланированы на сентябрь этого года, но из-за сложной ситуации на рынке и обеспечения максимальной пропускной способности подключения в регионе они были перенесены.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис говорит, что впервые в истории система страны будет работать полностью самостоятельно.

«Поэтому мы ответственно готовимся к тесту: работаем с производителями электроэнергии, операторами распределения, приоритетными потребителями, операторами систем передачи других стран. В этом году мы успешно испытали электростанции нашей страны, продолжим подготовительную работу», — отметил в пресс-релизе Р. Масюлис.

Сообщается, что 22 апреля сеть будет отключена от контролируемой Россией системы ОЭС/ЕЭС (IPS/UPS ) и будет работать автономно, при этом электроэнергия будет поставляться потребителям электростанциями страны, а также будут подключены соединения ЛЭП с Польшей и Швецией. Балансом и частотой электроснабжения будут управлять диспетчеры Litgrid. По сообщению компании, в испытания можно будет включить аккумуляторы электроэнергии мощностью 200 мегаватт (МВт), которые, как ожидается, будут установлены в конце этого года.

Все страны Балтии до завершения синхронизации с европейскими сетями, запланированной на конец 2025 года, также должны провести совместную проверку изолированной работы, в ходе которой Литва, Латвия и Эстония сформируют один «энергетический остров».

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил в начале ноября, что Литва намерена провести совместное испытание стран Балтии весной следующего года, но договоренность с Латвией и Эстонией пока не достигнута.

Приоритет – солнечная энергетика

Суммарная установленная мощность солнечных электростанций к 2025 году должна удовлетворить около 20% потребности Литвы в электроэнергии, говорит представитель Литовского энергетического агентства (ЛЭА). Сейчас эти электростанции обеспечивают около трех процентов потребности страны.

По словам главы отдела управления процессами изменения климата агентства Тадаса Норвидаса, после строительства еще нескольких солнечных парков в целом общая установленная мощность должна составить около 560 мегаватт (МВт) в конце этого года, а в 2025 году, по прогнозам на основании протоколов о намерениях, — в шесть раз больше, то есть 3,1-3,5 тыс. МВт.

«Ожидается, что установленная мощность будет в шесть раз больше, чем в этом году. Если сейчас солнечные электростанции удовлетворяют около трех процентов нашей конечной потребности в электроэнергии, то в 2025 году около 20% электроэнергии должно производиться исключительно за счет солнца. В принципе, это в несколько раз больше, чем запланировано в Евросоюзе», — сказал Т. Норвидас журналистам.

По его словам, установленная мощность солнечных электростанций в Литве в следующем году должна вырасти на 24% — такими же темпами, как и во всем ЕС: «Но что совершенно отличается от Европейского союза — в 2024 и 2025 годах мы планируем значительные изменения с точки зрения установленной мощности, когда будут завершены и начнут действовать крупные парки солнечных электростанций, строительство которых начато сейчас».

В настоящее время максимальная установленная мощность солнечных электростанций составляет 4,4 тыс. МВт, из них 2,4 тыс. МВт предназначено для производящих потребителей, а остальные 2 тыс. МВт — для коммерческих потребителей.

Распределение «сверхприбылей»

В конце сентября министры энергетики ЕС решили, что избыточный доход компаний, производящих дешевую ветровую, солнечную, атомную или гидроэнергию и лигнит (бурый уголь), будет перераспределяться посредством установления потолка цен на уровне 180 евро за мегаватт-час.

Поскольку Литва и Швеция пока не достигли договоренности о распределении избыточных доходов производителей электроэнергии, вероятно, потребуется посредничество Европейской комиссии (ЕК), считает министр энергетики.

По словам Д. Крейвиса, Литва и Швеция не согласны с тем, кто является основным экспортером, — это, сказал министр, четко не определено в документах Европейского союза (ЕС).

«Часть трафика из Швеции идет не только по кабелю, но значительная часть — через Латвию. Однако у Латвии отрицательный баланс — она не производит столько электроэнергии, сколько нужно, поэтому однозначно единственная страна в регионе, имеющая избыток производства, — это Швеция», — сказал министр энергетики.

Литва импортирует электроэнергию из Швеции по морскому кабелю NordBalt мощностью 700 мегаватт (МВт). Однако электричество также поступает в страну через соединения с Латвией и Польшей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ