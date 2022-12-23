Право на неприкосновенность частной жизни

Специальный докладчик ООН по праву на неприкосновенность частной жизни Ана Брайан Нугререс призывает Вильнюс рассмотреть вопросы защиты данных в тюрьмах.
Она посетила Литву для выявления передовой практики и сфер для улучшения, а также для предоставления конкретных рекомендаций в области защиты конфиденциальности.
«Защита данных в тюрьмах должна рассматриваться очень тщательно», — сказала Нугререс, подводя итоги своего визита.
Находясь в Литве, она встретилась с представителями десятка учреждений страны, в том числе Департамента государственной безопасности, министерств юстиции и внутренних дел, Верховного суда, Департаментом полиции и Центра реестров.
Она также встретилась с депутатами Сейма, с которыми обсудила закон о создании института контролера разведки, законопроект об однополых партнерских отношениях.
«Надо сказать, что такие уязвимые группы, как мигранты, беженцы, дети, пенсионеры, ЛГБТ, должны получить большую защиту», — сказала представитель ООН.
На основе информации, собранной во время визита, будет подготовлен и представлен в Совет ООН по правам человека отчет спецдокладчика ООН по обеспечению права на неприкосновенность частной жизни в Литве.
Нугререс подчеркнула, что представители Литвы еще смогут встретиться с представителями ООН и обсудить проблемные области до того, как отчет будет завершен.
Информация «ЛК», BNS