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Право на неприкосновенность частной жизни

Фото BNS/Лукаса Баландиса

Специальный докладчик ООН по праву на неприкосновенность частной жизни Ана Брайан Нугререс призывает Вильнюс рассмотреть вопросы защиты данных в тюрьмах.

Она посетила Литву для выявления передовой практики и сфер для улучшения, а также для предоставления конкретных рекомендаций в области защиты конфиденциальности.

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«Защита данных в тюрьмах должна рассматриваться очень тщательно», — сказала Нугререс, подводя итоги своего визита.

Находясь в Литве, она встретилась с представителями десятка учреждений страны, в том числе  Департамента государственной безопасности, министерств юстиции и внутренних дел, Верховного суда, Департаментом полиции и Центра реестров.

Она также встретилась с депутатами Сейма, с которыми обсудила закон о создании института контролера  разведки, законопроект об однополых партнерских отношениях.

«Надо сказать, что такие уязвимые группы, как мигранты, беженцы, дети, пенсионеры, ЛГБТ, должны получить большую защиту», — сказала представитель ООН.

На основе информации, собранной во время визита, будет подготовлен и представлен в Совет ООН по правам человека отчет спецдокладчика ООН по обеспечению права на неприкосновенность частной жизни в Литве.

Нугререс подчеркнула, что представители Литвы еще смогут встретиться с представителями ООН и обсудить проблемные области до того, как отчет будет завершен.

Информация «ЛК», BNS 

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