Право на неприкосновенность частной жизни

«Защита данных в тюрьмах должна рассматриваться очень тщательно», — сказала Нугререс, подводя итоги своего визита.

Находясь в Литве, она встретилась с представителями десятка учреждений страны, в том числе Департамента государственной безопасности, министерств юстиции и внутренних дел, Верховного суда, Департаментом полиции и Центра реестров.

Она также встретилась с депутатами Сейма, с которыми обсудила закон о создании института контролера разведки, законопроект об однополых партнерских отношениях.

«Надо сказать, что такие уязвимые группы, как мигранты, беженцы, дети, пенсионеры, ЛГБТ, должны получить большую защиту», — сказала представитель ООН.

На основе информации, собранной во время визита, будет подготовлен и представлен в Совет ООН по правам человека отчет спецдокладчика ООН по обеспечению права на неприкосновенность частной жизни в Литве.

Нугререс подчеркнула, что представители Литвы еще смогут встретиться с представителями ООН и обсудить проблемные области до того, как отчет будет завершен.

Информация «ЛК», BNS