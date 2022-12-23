Электронный вид на жительство для украинских беженцев

«Оцифровка этого процесса поможет сэкономить много времени украинским беженцам, а также помогающим им волонтерам, работникам муниципальных администраций», — сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Это можно сделать не приходя в Департамент миграции, вам нужно только создать учетную запись с выбранным адресом электронной почты на сайте www.migracija.lt, заполнить заявление и предоставить необходимую информацию о себе.

После проверки и сопоставления имеющихся данных сотрудники Департамента миграции выдадут цифровой вид на жительство со сроком действия с 5 марта следующего года до 4 марта 2024 года.

Иностранцы найдут полученный документ в своей учетной записи MIGRIS и смогут сохранить его на своих смарт-устройствах или распечатать.

Украинские беженцы, недавно прибывшие в Литву и еще не зарегистрированные в Департаменте миграции, также смогут подать электронное заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, но такие лица должны будут посетить отдел обслуживания клиентов Департамента миграции один раз.

Все услуги по изменению и выдаче разрешений на основании временной защиты предоставляются украинским беженцам бесплатно.

Вид на жительство, выданный на других основаниях, по-прежнему будет оформляться в виде пластиковых карт, за которые взимается фиксированная государственная пошлина.

С начала российского вторжения в Украину в отношении почти 68 тысяч лиц приняты решения о выдаче разрешений на временное проживание в Литве на основании временной защиты или из гуманитарных соображений.

По данным Департамента миграции, 5082 человека покинули Литву или с ними невозможно связаться.

Принято 2 726 решений о прекращении рассмотрения заявлений, поскольку лица либо покинули Литву, либо подали заявления о выдаче временного вида на жительство на другом основании — как правило, работы.

23 гражданам было отказано в виде на жительство в Литве после того, как выяснилось, что они не являются лицами, бегущими от войны.

Тем временем

Крупные города предложат бесплатный проезд

Lietuvos geležinkeliai (LTG) и три крупнейших города Литвы готовы и в следующем году предлагать бесплатные транспортные услуги беженцам из Украины.

Как сообщили BNS в компании, предоставляющей услуги пассажирских ж/д перевозок, LTG Link, в настоящее время инициативой могут воспользоваться все люди, бежавшие от войны в Украине.

«С 1 августа все люди, которые бегут от войны России в Украине в Литву, могут пользоваться бесплатным железнодорожным сообщением на местных маршрутах в Литве, — прокомментировала BNS коммуникационный партнер компании Котрина Дзикарайте. – Всех пассажиров, желающих воспользоваться услугой, то есть как граждан Украины, так и не граждан Украины, мы просим предоставить подтверждающие документы – паспорт или удостоверение личности (свидетельство о рождении для детей) и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции».

В Вильнюсе до конца года и со следующего года действует возможность для украинцев бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Каунасский городской совет внес предложение разрешить украинцам пользоваться 99-процентной транспортной льготой. В проекте предусмотрено, что годовой билет с такой скидкой будет выдаваться при предъявлении регистрационной карты, выданной Департаментом миграции, или действительного вида на жительство, выданного в 2023 году в Литве по гуманитарным соображениям.

Как сообщил BNS начальник транспортного отдела Клайпедского городского самоуправления Римантас Моцкус, ведется подготовка к продлению в следующем году действующей льготы для украинцев в портовом городе путем введения бесплатного билета.