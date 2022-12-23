Город уже полон волшебства

Платформа «Заочный Вильнюс» приготовила к предстоящим праздникам подарки и приглашает к новым впечатлениям: побродить по городу, играя в ориентационную игру, опробовать новый тематический маршрут по тропе легенд, полюбоваться елками в районах с помощью Карты елок, и каждый день открывать новую страницу легенды о столице в социальных сетях и претендовать на специальные призы. Весь приобретенный опыт объединяет тема сказок и мифов «Слежу, слежу за Вильнюсом, город полон волшебства…».
«Празднества этого года поистине можно назвать легендарными. Ведь сразу после них мы будем отмечать 700-летний юбилей Вильнюса. Кроме того, в прошлом году Вильнюс был объявлен ЮНЕСКО городом литературы. Именно поэтому мы решили рассказать о столице не так, как написано в учебниках истории, а открыть магические врата в наполненный духом Рождества город», – отметила старший советник отдела внешних связей и туризма администрации Вильнюсского самоуправления, инициатор и координатор проекта Соната Гришкене.
Ориентационная игра для семей. Открыть и познакомиться с мифическим городом – главная цель рождественской ориентационной игры «Легенды и тайны Вильнюса». Все, кто посетит отмеченные на рождественской карте Вильнюса места и запишет ответы на представленные в кроссворде вопросы, сможет забрать праздничные подарки в Вильнюсском туристическом информационном центре (ул. Пилес, 2). Игра продлится до 6 января.
Тематический маршрут «По Вильнюсу тропою легенд». Город полон волшебных мест, мистических историй, а рассказы о забытых исторических личностях и событиях каждый раз возрождаются заново. Например, знаете ли вы, что особенного в картине Святого Казимира, хранящейся в Вильнюсской кафедре? Чей гнев навлекли на себя шведские солдаты, опустошившие Вильнюс? Приглашаем вас услышать эти и другие истории и окунуться в город преданий и чудес, насладиться короткой прогулкой по Старому городу.
Карта елок. Уже стало традицией приглашать жителей Вильнюса и гостей города полюбоваться елками не только в центре Вильнюса, но и в других районах. На некоторых из них вас ожидают сюрпризы – рождественская елка в пузыре, вырезанные из бумаги самые известные здания столицы, светящиеся скульптуры и т.д. Кроме того, в этом году описания праздничных украшений на карте дополнены легендами, связанными с конкретным районом. Карта – на сайте самоуправления.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt