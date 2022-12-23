Город уже полон волшебства

Ориентационная игра для семей. Открыть и познакомиться с мифическим городом – главная цель рождественской ориентационной игры «Легенды и тайны Вильнюса». Все, кто посетит отмеченные на рождественской карте Вильнюса места и запишет ответы на представленные в кроссворде вопросы, сможет забрать праздничные подарки в Вильнюсском туристическом информационном центре (ул. Пилес, 2). Игра продлится до 6 января.

Тематический маршрут «По Вильнюсу тропою легенд». Город полон волшебных мест, мистических историй, а рассказы о забытых исторических личностях и событиях каждый раз возрождаются заново. Например, знаете ли вы, что особенного в картине Святого Казимира, хранящейся в Вильнюсской кафедре? Чей гнев навлекли на себя шведские солдаты, опустошившие Вильнюс? Приглашаем вас услышать эти и другие истории и окунуться в город преданий и чудес, насладиться короткой прогулкой по Старому городу.

Карта елок. Уже стало традицией приглашать жителей Вильнюса и гостей города полюбоваться елками не только в центре Вильнюса, но и в других районах. На некоторых из них вас ожидают сюрпризы – рождественская елка в пузыре, вырезанные из бумаги самые известные здания столицы, светящиеся скульптуры и т.д. Кроме того, в этом году описания праздничных украшений на карте дополнены легендами, связанными с конкретным районом. Карта – на сайте самоуправления.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt