Литва запретила пропаганду тоталитарных режимов

За так называемый закон о десоветизации проголосовали 103 члена Сейма, шесть парламентариев воздержались. Его еще должен подписать президент.

Этот запрет будет применяться при увековечении или изображении в любой форме лиц, символов, информации, пропагандирующих тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологию.

Закон создаст правовую основу для удаления символов тоталитаризма и авторитаризма из общественных пространств Литвы – памятников, других мемориальных объектов, названий улиц, площадей и других общественных объектов.

Запрещается увековечивать память лиц, которые действовали или действуют в оккупационных политических, военных, репрессивных структурах или в центральных структурах оккупационного правительства, активно участвовали в принятии решений, оказавших влияние на оккупационные политические, военные, репрессивные структуры.

Названия организаций, события или даты, символизирующие тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии, также должны быть удалены с общественных объектов.

Общественные объекты не смогут нести знаки военной агрессии, осуществленной или осуществляемой такими режимами против другого государства, советской оккупации Литвы в 1940-1941 и 1944-1990 годах и нацистской оккупации в 1939-1944 годах, утверждения и репрессий этих оккупаций.

Упомянутые запреты не распространяются на музеи, архивы и библиотеки при подготовке выставок, информировании населения о тоталитарных и авторитарных режимах, их последствиях, использовании таких объектов, информации в целях образования, науки, профессионального искусства, коллекционирования.

По словам П. Кузьмицкене, очистка общественных пространств от таких знаков может занять примерно один-два года.

«В законе указаны определенные сроки, которые обязывают не затягивать процессы. Пожелание состоит в том, чтобы после вступления закона в силу год-полтора были бы тем сроком, за который можно было бы оценить, сколько (таких объектов. – Ред.) находится на улицах и в общественных местах, и принять решение об их удалении. Надеемся, что через полтора-два года у нас будет другая картина», – сказала она.

Общественные объекты могут быть признаны пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии Центром исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) или муниципальными учреждениями. Перед этим свою оценку должна будет представить специальная межведомственная комиссия.

После получения заключения этой комиссии генеральный директор ЦИГРЖЛ не позднее чем в течение пяти рабочих дней должен принять решение о судьбе конкретного общественного объекта.

Решение об удалении объекта должно быть принято не позднее чем в течение трех месяцев.

Согласно закону, если будет принято решение о том, что общественный объект не нужно удалять, его можно будет использовать при условии, что он будет снабжен ​​объективной информацией о тоталитарных, авторитарных режимах и их последствиях.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая следующего года.

Как подчеркнула П. Кузьмицкене BNS, в настоящее время важно понять, что такое тоталитарные режимы, и распознать их.

«В законе говорится не только о снятии знаков или изменении названий улиц, если это необходимо, если так решит комиссия, но очень важно, что закон также обязывает и говорить, кому эти знаки посвящены. Чтобы мы лучше понимали наши отношения с тоталитарными режимами, их функционирование, понимали, кто был коллаборантом, чем он занимался. Это полезно, наверное, и для оценки того, что происходит в Украине», — отметила парламентарий.

В настоящее время в Литве предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду определенных символов тоталитарных и авторитарных режимов.

Однако после начала войны в Украине многие самоуправления по собственной инициативе начали демонтировать скульптуры, памятники и другую символику.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ