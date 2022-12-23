Дорожает парковка

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Муниципальное предприятие «Услуги сообщения» информирует, что с 1 января 2023 года подорожает парковка на следующих площадках: проспект Гядимино, 9, ул. Тилто, 14, ул. T. Косцюшкос, 1A, ул. Г. Баравико и ул. Шейминишкю, 23. Изменения планируются, поскольку заполненность стоянок в дневное время превышает 80%.

Новые расценки: проспект Гядимино, 9, кратковременная парковка – 1.50 €/час, долгосрочная – 173.78 €/месяц (нынешняя цена: 1.30 €/час); ул. Тилто, 14, кратковременная парковка – 1.50 €/час, долгосрочная – 115.84 €/месяц (нынешняя цена: 1.30 €/час); ул. T. Косцюшкос, 1A, кратковременная парковка – 0.70 €/час, долгосрочная – 140 €/месяц (нынешняя цена: 0.60€/час); ул. Г. Баравико кратковременная парковка – 0.40 €/час, долгосрочная – 45 €/месяц (нынешняя цена: 0.30 €/час); ул. Шейминишкю, 23, кратковременная парковка – 0.40 €/час, долгосрочная – 45 €/месяц (нынешняя цена: 0.30 €/час).