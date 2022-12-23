Национальный концертный зал-многофункциональный арт-центр

Многофункциональный арт-центр будет построен по проекту испанской архитектурной студии Arquivio architects, победившему в международном архитектурном конкурсе. Дворец предназначен для проведения концертов классической музыки, а литовские оркестры будут иметь подходящие акустические залы как для репетиций, так и для концертов.

Большой концертный зал будет вмещать до 1,6 тыс. человек, в нем будут выступать исполнители симфонической и камерной музыки самого высокого уровня. В это время Малый зал будет отдан профессиональным творческим коллективам, он будет вмещать 500-900 человек. Третий зал под названием «Дом нации» будет использоваться для проведения конференций, выставок, различных мероприятий.

В комплексе также будет оборудован репетиционный зал, рядом с концертным залом будет разбит сад с уличной художественной экспозицией, смотровой площадкой и местом для кафе.

По предварительным подсчетам, строительство Национального концертного зала обойдется в 100,6 млн евро без учета расходов на надзор за строительством.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt