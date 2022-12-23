Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В столице, как и в целом в Литве, в последние недели растет заболеваемость гриппом, ОРЗ верхних дыхательных путей и COVID-19, сообщает столичная мэрия. На 100 тысяч жителей столицы 1678 человек страдают этими болезнями.

Это как минимум на пару сотен случаев больше, чем на прошлой неделе. Хотя эпидемический уровень уже достигнут, при принятии решения об объявлении эпидемии учитываются не только показатели заболеваемости, но и их динамика, занятость коек в стационарах и другие эпидемиологические особенности.