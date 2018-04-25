Список социал-трудовиков на выборах в сейм возглавит Л. Линкявичюс

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовскую социал-демократическую трудовую партию (ЛСДТП) на выборы в сейм поведет министр иностранных дел Линас Линкявичюс, постановил в четверг президиум партии.

«На втором месте — председатель партии Гедиминас Киркилас, на третьем месте — я, четвертый — Зигмас Бальчитис, а пятый — заместитель руководителя фракции Витаутас Камблявичюс», — сказал BNS вице-председатель социал-трудовиков Юозас Бернатонис.

Он сказал, что на шестом месте — член сейма Ирена Шяулене, седьмой — министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс, восьмой — министр сельского хозяйства Андрюс Палёнис, девятый — бывший парламентарий Кястутис Даукшис, десятый — бывший вице-мэр Вильнюса Йона Пинскус.

По словам Ю. Бернатониса, в одномандатных округах партия пока выдвинула 65 кандидатов.

«В Каролинишкском округе (Вильнюса) вместе с «аграриями» мы выдвинулм (премьера) Саулюса Сквярнялиса», — сказал он.

Выборы в сейм состоятся 11 октября.