В прошлом номере ЛК мы вспоминали Амвросия Оптинского. Давайте сегодня продолжим эту тему.

Когда едешь от Оптиной в Шамордино, взгляд надолго приковывает огромное до самого горизонта ржаное поле. Был я там за свою жизнь неоднократно, и что поражало при каждой поездке, это поле и такое же бескрайнее небо, голубое, с редкими барашками облаков. Между двумя последними поездками прошло около десяти лет. И кажется, что и поле, и небо каждый день на протяжении этого срока оставались неизменными.

Сам же монастырь возникает неожиданно. По всем законам оптики, географии и прочих наук он должен быть виден издалека. Стоит на крутом высоком берегу, вокруг равнина, поля, иногда редкие перелески. Смотришь напряженно вперед, в надежде поскорей увидеть эту красоту, а ее все нет и нет… И вдруг появляется многоглавие Казанского храма и долго маячит перед глазами. И опять ожидание – ну, когда же доедем-то!

Мои потуги нарисовать пейзаж, которым не раз любовался старец Амвросий, путешествуя из Оптиной пустыни в Шамордино – отнюдь не литературный экзерсис. Дело в том, что на иконе «Спорительница хлебов» изображены именно те самые поле и небо.

Амвросий Оптинский в 12 километрах от своей обители в селе Шамордино организовал женский монастырь. Вернее, поначалу это была просто община. 1 октября 1884 года там была освящена первая церковь. Эта дата и считается днем основания Казанской пустыни.

Старец собирал сюда всех больных, слепых и убогих, кто не имел возможности поступить в другой монастырь. Монастырь рос. К началу ХХ века в нем уже было около 600 насельниц. Тогда же был построен величественный Казанский храм.

Обитель находится на высоком берегу реки Серены, которая в том месте делает изысканный по красоте изгиб. Вероятно, необычайная красота этих мест и натолкнула оптинского старца на мысль о новой иконе Девы Марии. Сам он питал к Ней особую любовь. На все богородичные праздники он обязательно служил в своей келье бдение. Ходить в храм на литургии он из-за слабого здоровья не мог.

О том, как родилась икона «Спорительница хлебов», существует две версии. По первой, ее прислала Амвросию игуменья Болховского монастыря Илария. По другой, замысел принадлежал самому старцу. Он делал эскизы, а окончательный вариант написал его ученик инок Даниил. В молодости Даниил, тогда Дмитрий Болотов, закончил академию художеств в Петербурге и долгие годы был довольно известным портретистом.

На иконе Богородица изображена сидящей на облаке. А внизу то самое поле, которое видят паломники, подъезжая к Шамординской пустыни. Рожь на нем сжата и связана в снопы. Божья Матерь благословляет эти хлеба. Когда я проезжал в августе по этим местам, урожай тоже был собран. Правда, вместо снопов на поле лежали огромные тюки соломы цилиндрической формы. Ничего не поделаешь, за сто лет техника ушла вперед.

«Спорительница» была написана в 1890 году. А на следующий год в России начался голод, вызванный неурожаем. Он был везде, кроме Шамордина и окрестных калужских земель. По просьбе Амвросия с иконы делают множество фотографических снимков. Он рассылает их своим ученикам. Там, где появляется благословленный старцем образ, родится хлеб и отступает засуха. В 1892 году, уже после кончины старца Амвросия, его послушник Иван Федорович Черепанов послал список с иконы в Пятницкую женскую обитель Воронежской области. В той местности была засуха, грозившая голодом, но вскоре, после того как перед иконой «Спорительница хлебов» был отслужен молебен, пошел дождь и засуха прекратилась.

Чудотворный Амвросиев образ Богородицы непосредственно связан и с литовской землей. Существует две версии, как попала «Спорительница» в Михновскую общину. Дабы не быть голословным распространителем слухов, приведу две цитаты из статьи «Икона Божией Матери «Спорительница хлебов»» В. Кишириной и Г. Черкасовой с официального сайта Оптиной пустыни, в которой говорится об обеих версиях. Первый отрывок взят из самой статьи, второй из сносок после нее. Саму статью можно прочесть тут: https://www.optina.ru/pub/p16/#022.

Итак, первая цитата:

«Нам ничего неизвестно о судьбе той келейной иконы, перед которой старец Амвросий возносил свои святые молитвы. В современных комментариях к работе о. Павла Флоренского «Иконостас» упоминается устное сообщение епископа Уфимского Анатолия в январе 1988 года, что икона «Спорительница хлебов» находится в литовской деревне Михново под Вильнюсом. Вероятно, этот комментарий и послужил основанием для устойчивого мнения в православном интернет-пространстве, что это и есть келейная икона старца Амвросия. Так ли это?

Действительно, в храме «Всех скорбящих Радость» в местечке Михново, в 30 километрах от Вильнюса (совр. Микнишкес, Шальчининкского р-на), есть образ Божией Матери «Спорительница хлебов». Но ни история храма, ни иконография иконы, находящейся в нем, этого мнения не подтверждают. Несомненно, что это не келейная икона старца Амвросия, как несомненно и другое – благословение старца преп. Нектария Оптинского милостью Божией хранило общину, которая образовалась вокруг храма».

И вторая:

«Община сформировалась в старинном имении дворян Корецких, вокруг их домовой церкви «Всех скорбящих Радость», построенной в 1915-1917 годах. После кончины главы семьи Николая Осиповича Корецкого (1841-1912), его вдова Анастасия Дементьевна вместе со своими детьми: Марией, Варварой и Анастасией, посетила Оптину Пустынь. Старец Нектарий благословил строительство храма на погосте над семейной усыпальницей, что и было сделано Анастасией Дементьевной к лету 1915 года. Тогда же ею была заказана у инокинь Шамординского монастыря и икона «Спорительница хлебов», так поразившая помещицу из Литвы. Именно эта икона и находится в киоте слева от иконостаса, являясь украшением Скорбященского храма».

Выносить окончательный вердикт о том, кто тут прав, интернет-сообщество или наша православная журналистка Ирина Арефьева, на которую ссылаются авторы, я не могу, да и не хочу. В конце концов, не так уж и важно, оригинал или его список хранит нашу Михновскую общину. Главное – хранит.

Оптинский старец установил день памяти иконы – 15 (28 по новому стилю) октября. И дата эта не была случайной. Именно в этот день в 1891 году его хоронили.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви