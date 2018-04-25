Переходим на зимнее время

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В ночь на воскресенье 27 октября Литва, как и все страны Евросоюза, перейдет на зимнее время. Это значит, что на всей территории страны будет отменено летнее время.

Оно отменяется ежегодно в последнее воскресенье октября в 4 часа ночи путем перевода стрелки часов на один час назад. Зимнее время действует до последнего воскресенья марта следующего года.

Дискуссии в ЕС на тему целесообразности перевода часов на зимнее и летнее время продолжаются до сих пор. Представители правительства Литвы признают, что до сих пор не удается убедить партнеров в Европе отказаться от перевода часов. Еврокомиссия и Европарламент одобряют отказ от перехода на летнее время, но большее количество стран-членов пока выступают против этого мнения.

«В этом вопросе пока нет ясности. На консультации дано время до весны 2021 года. Значит до 2021 года точно ничего не изменится», – сказала пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене.

В марте этого года Европарламент одобрил предложение не переводить часы с 2021 года. Предлагалось в последний раз сделать это в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые хотели бы жить по зимнему времени, могут перейти на него в последнее воскресенье октября 2021 года.

Однако большая часть стран-членов ЕС хочет, чтобы Еврокомиссия представила подробное исследование влияния, поэтому многое будет зависеть от позиции новых еврокомиссаров, которые вступят в должность с декабря 2019 года.

Когда действует летнее время, светает позже, зато вечером бывает светлее. При зимнем времени раньше светает, зато темнеет раньше. Переход на летнее время и назад был задуман, чтобы лучше использовать светлое время дня. Однако критики этого порядка утверждают, что такой перевод часов вредит здоровью людей.

Хотя считается, что перевод часов на зимнее время переносится легче, чем на летнее, так как в этом случае приходится «дольше» спать, однако у медиков существует ряд аргументов против перехода на зимнее время. В первую очередь это касается негативного влияния на здоровье людей и малой доли искусственного освещения в общем энергопотреблении.

Итак, не забудьте в ближайшее воскресенье перевести стрелки своих часов на час назад!

Информация «ЛК», BNS