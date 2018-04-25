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Спорт

Спорт: только факты

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В Вильнюсе завершился чемпионат мира по европейской программе среди танцоров Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF). Свой первый титул чемпионов получили Эвалдас Содейка и Ева Жукаускайте. На протяжении всего года эта литовская пара выигрывала практически все турниры, не стал исключением и домашний чемпионат мира. Содейка и Жукаускайте ровно прошли всю дистанцию турнира и уверенно заняли первое место. Второе место судьи отдали представителям Италии Франческо Галуппо и Деборе Пачини, третьими стали чемпионы России – Евгений Мошенин и Дана Спицына. Лишь в шаге от подиума осталась еще одна литовская пара Вайдотас Лацитис и Вероника Голоднева.

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Вильнюсский футбольный клуб «Жальгирис»  попрощался с двумя легионерами. В предстоящем сезоне По Морер и Венелин Филипов не будут играть за зелено-белых. 29-летний болгарский защитник  В. Филипов появился в «Жальгирисе» летом  2018 году, но не сумел утвердиться в основном составе. За А Лигу в этом году он семь раз выходил на поле, но только один раз сыграл все 90 минут. Тем временем, П. Морер приехал в Литву в начале этого года. Он был одним из лидеров в первые месяцы, но во второй половине сезона выбыл из стартового состава. В 24 играх испанец забил семь голов и выполнил восемь  результативных передач. Однажды он был признан лучшим игроком месяца в A Лиге.  «Жальгирис» поблагодарил футболистов за время, проведенное в вильнюсском клубе, и пожелал им успехов в карьере.

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21-летний Титус Стрямавичюс выполнил гроссмейстерскую норму (2700) и вскоре официально получит это престижное звание в мире шахмат. Стрямавичюс учится в США, в последнее время выступает исключительно за океаном, где добился неплохих результатов. Победа в Сент-Луисе принесла третий, решающий балл 21-летнему литовскому шахматисту, необходимый для подтверждения гроссмейстерского рейтинга. Теперь осталось утрясти все формальности и ждать от Международной федерации шахмат (ФИДЕ) официального присуждения звания гроссмейстера. Стрямавичюс станет вторым самым молодым гроссмейстером в истории шахмат Литвы и 11-м игроком в стране, удостоенным самого почетного звания в мире шахмат. Напомним, что совсем недавно гроссмейстерский титул получил Паулюс Пултинявичюс, который недавно отпраздновал свое 18-летие.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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