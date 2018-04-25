Миф об электромобилях развенчан

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Электромобили медленно, но уверенно отвоевывают себе нишу. Очевидно, что если тенденция продолжится, то они изрядно потеснят традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания.

Транспорт на электротяге имеет ряд преимуществ, однако такой приписываемый жирный плюс, как экологичность, явно неуместен. Но обо всем по порядку.

Как мы знаем, автомобильный двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в атмосферу продукты горения. В среднем на каждый километр пути автомобиль выбрасывает в атмосферу 130 грамм CO2.

Казалось бы, электродвигатель осуществляет работу без горения и не должен загрязнять атмосферу, но это далеко не так.

Основной компонент аккумулятора электромобиля — литий. Процесс его добычи и переработки очень трудоемок. При изготовлении одной батареи на 75 кВт/ч выделяется в атмосферу до 14 тысяч килограмм углекислого газа. Грубо говоря, будучи только что спущенным с конвейера, электрокар уже вносит вклад в загрязнение окружающей среды, как обычный автомобиль, проехавший более 100 тыс. км.

Если учесть, что среднестатистический водитель проезжает в год около 20 тысяч км, то только через 5 лет эксплуатации автомобиль с двигателем внутреннего сгорания догонит объем выброса произведенного на этапе создания аккумулятора для электромобиля.

Однако не стоит упускать еще один момент. Откуда берется электроэнергия? Углеводороды (уголь, газ, нефть) являются источником создания более 66% мировой электроэнергии. Очевидно, что в ходе сжигания углеводородов и получения электричества в атмосферу выбрасывается все те же продукты горения.

На каждые 100 км ходу электромобиль потребляет 15-20 кВт/ч. Выработка каждого кВт/ч энергии из углеводородов приводит к выбросу от 1.3 до 10 грамм CO2. Кроме того, еще до 12 грамм диоксида серы, до 7.5 грамма окиси азота, 1.4 грамма пыли и до 1 грамма окиси углерода.

По максимуму тепловая электростанция выбросит в атмосферу порядка 33 граммов гадости на 1 кВт/ч. Выброс для полной зарядки батареи автомобиля, которой хватит на 400-500 км пробега, составит порядка 2.4 кг газов.

Исходя из вышесказанного, экологичность электромобилей на данном этапе развития технологии производства как самих машин, так и электроэнергии является мифом.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ