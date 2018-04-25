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Спорт

«Vytis» входит в тройку лидеров

В Балтийской футзальной лиге завершились матчи второго тура сезона 2019/2020. Литовским клубам противостояли команды из Латвии: FK Vytis в Йонаве принимал TFK Rezekne, а Gargzdų Pramogos на своей площадке сыграл с FC Petrow.

 «Литовские витязи» показали уверенную игру и одержали крупную победу со счетом 5:1. Дубли оформили Альберт Воскунович и Лукас Сенджикас, автором еще одного гола стал Владимир Дерендяев. Единственный мяч в составе TFK Rezekne забил Андрей Ильин. Лучшим игроком матча признан Альберт Воскунович. Отметим, что месяц назад команду покинули бразильские легионеры, а недавно команду возглавил украинский специалист Кирилл Красий. Сейчас FK Vytis находится в состоянии обновления, выделяются новые лидеры, меняются тактические схемы игры.

Для Gargzdų Pramogos матч с FC Petrow выдался очень тяжелым. Уже в начале первого тайма с площадки был удален голкипер хозяев Эрнестас Грудис, его место в воротах занял полевой игрок Каролис Урбайтис. В течение всего матча команды вели равную борьбу. На последних минутах латвийской команде удалось вырвать победу, гол в свои ворота забил Дейвидас Лукошюс. Итоговый счет 4:3 в пользу FC Petrow. В составе Gargzdu Pramogos дублем отметился Валдас Поцявичюс, еще один гол забил Мантас Переплетовас.

После двух туров FK Vytis с шестью очками занимает третью строчку в турнирной таблице, уступая лишь по разнице мячей белорусской «Столице» и российскому «АЖИО ФМ». Gargzdų Pramogos очков в своем активе не имеет и идет на седьмом месте.

В третьем туре Балтийской лиги, который пройдет в середине декабря, литовские команды встретятся между собой. Напомним, что в этом сезоне  в рамках национального чемпионата FK Vytis обыграл Gargzdų Pramogos со счетом 2:0. Увидим, чем завершится противостояние наших команд в Балтийской лиге!

Балтийская футзальная лига (Baltic futsal league) – уникальный проект, первый в странах Балтии международный турнир по футзалу. Участниками лиги стали восемь команд: FC Cosmos и Narva United из Эстонии, FC Petrow и TFK Rezekne из Латвии, Gargzdų Pramogos и FK Vytis из Литвы, МФК АЖИО ФМ и МФК «Столица» из Беларуси.

Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регионе. Отметим, что лига стартовала в период футзального бума в Балтийском регионе – в сентябре 2019 года в Латвии прошел чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва примет чемпионат мира.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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