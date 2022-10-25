Споры по дислокации германской бригады — «деловой вызов», считает Ландсбергис

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Министр иностранных дел, председатель правящего Союза Отечества – христианских демократов (консерваторов) Литвы Габриэлюс Ландсбергис называет полемику вокруг дислокации немецкой бригады в Литве деловым вызовом.

«Вероятно, это скорее бизнес-задача для самого государства, а не только для министра», — заявил радиостанции LRT глава литовской дипломатии.

Споры вызвала позиция министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса о том, что достаточно и такой готовности немецкой бригады, направленной в Литву чтобы это подразделение в течение десяти дней прибыло в нашу страну из Германии, в случае необходимости.

В результате Комитет Сейма по национальной безопасности и обороне вызвал министра для дачи объяснений.

После этого министр уточнил, что речь идет о ситуации, когда в Литве пока нет достаточной инфраструктуры для приема такого количества немецких военных, а конечной целью страны является их постоянная дислокация.

В свою очередь, Ландсбергис сказал, что перед саммитом НАТО в Мадриде было много разговоров о потребностях Литвы, и позиция была четко услышана. Он призывал унифицировать коммуникацию и сказал, что обсудит это в правящей консервативной фракции Сейма.

«Мое пожелание, чтобы все ведомства — администрация президента, правительство, министерства, комитеты Сейма — сошлись в одном: наша цель — иметь бригаду наших партнеров, дислоцированную в Литве постоянно или на ротационной основе на территории Литвы, готовую защищать нашу страну», — сказал лидер правящей партии.

Он подчеркнул, что партнеры, услышав противоречивые заявления, могут «начать думать, что потребности изменились».

Чтобы разместить больше союзных военных, в Литве началось строительство трех новых военных городков.

Батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии и командный элемент немецкой бригады в настоящее время дислоцированы в Литве.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено