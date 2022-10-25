В Польше намерены ужесточить наказание за шпионаж

Автор: Szczebrzeszynski — Сфотографировано загрузившим , Общественное достояние, Ссылка

Сейм Польши вскоре рассмотрит законопроект, предлагающий ужесточить наказание за шпионаж в пользу иностранного государства. Об этом сообщает Euractiv.

Документом предлагается усилить максимальную ответственность за шпионаж с нынешних 10 до 25 лет. Если проект поддержат, это будет самым жестким наказанием из тех, которые предусмотрены уголовным законодательством Польши, кроме пожизненного заключения.

«В условиях нынешних угроз и вызовов нам нужны новые решения, и это требует быстрых действий. Шпионаж представляет экзистенциальную угрозу для любого государства, поэтому и наказание за него должно быть исключительно жестким», — заявил замминистра юстиции Марчин Вархол.

За «неумышленный шпионаж» также может грозить заключение сроком от трех месяцев до пяти лет. А за целенаправленный сбор информации в пользу иностранной разведки и руководства агентурной сетью может грозить от восьми лет лишения свободы, в исключительных случаях — пожизненное заключение.

Элементы законопроекта Польша позаимствовала из практики Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Эстонии.