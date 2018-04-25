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Сразу после наводнения: в Венеции пересохли каналы

  • Фото скриншот

В Венеции через несколько недель после сильного наводнения почти полностью пересохли каналы, которые служат одной из главных туристических достопримечательностей города. Об этом сообщает BBC.

Еще два месяца назад более 70% итальянского города было под водой. Но в минувшие выходные картина была прямо противоположной: знаменитые венецианские гондолы осели на дне каналов.

В качестве причины явления называют приливы исключительно низкого уровня.

Как известно, город, основанный на 118 небольших островах, соединен каналами, через которые переброшены более 400 мостов.

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Напомним, 23 декабпя в Венеции началось очередное наводнение: Уровень воды поднялся на 144 см.

А 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.

korrespondent.net

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