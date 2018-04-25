Среди стран Балтии жители Литвы меньше заботятся о будущей пенсии

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В Латвии и Эстонии намного больше людей, чем в Литве, копят на пенсию дополнительно, но жители всех трех Балтийских стран ощущают беспокойство по поводу своего финансового будущего, показывает опрос, проведенный по заказу дочернего предприятия банка Luminor – Luminor investiciju valdymas.

Опрос показал, что большая часть жителей Литвы, Латвии и Эстонии беспокоятся относительно своего финансового положения в старости – всего 23% жителей Литвы, 15% жителей Латвии и 17% жителей Эстонии сказали, что уверены в нем.

Несмотря на это, о дополнительной пенсии не позаботился один из пяти жителей Литвы, в Латвии таких жителей 7%, в Эстонии – 9%.

«Одна из вероятных причин, почему имеет место такая разница – в Латвии и Эстонии частные пенсионные фонды второго уровня уже некоторое время являются обязательными, а в Литве такая модель существует только с этого года», – сказала на пресс-конференции менеджер по пенсионному продукту банка Luminor Айсте Палюкайте.

Как показывает исследование, большинство жителей во всех странах Балтии отдают предпочтение накоплению на втором уровне, однако в Литве и Эстонии один из самых популярных инструментов накопления – накопление наличных денег или на банковском счету.

В Литве такой способ накопления предпочитает 18% опрошенных, а в Эстонии – 22%. В Латвии второй по популярности инструмент накопления – пенсионные фонды третьего уровня, в которых накапливает пенсию более четверти жителей. В Литве и Эстонии этим инструментом пользуется по 17% жителей.

Исследование по заказу Luminor в июне провела компания маркетинговых исследований Norstat. В Литве опрошено 1009 респондентов, в Латвии – 1012, в Эстонии – 1105.