  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
В Греции обезврежены торговцы детьми

Подробнее...
default image
Литва и Швеция с беспокойством следят за планами Турции в Сирии

Подробнее...
default image
В Италии сократят парламент на 345 депутатов

Подробнее...
default image
В Литву доставили первую партию вакцины против гриппа

Подробнее...
default image
Турция начала вводить войска в Сирию - СМИ

Подробнее...
default image
Среди стран Балтии жители Литвы меньше заботятся о будущей пенсии

Подробнее...
default image
У рэпера Басты был вид на жительство в Литве

Подробнее...
default image
Эстония отказывается принимать беженцев из-за украинцев

Подробнее...
default image
Председатель Европарламента заявил о готовности согласиться на новую отсрочку Brexit

Подробнее...
default image
Г. Науседа встретится с находящимися в Литве на лечении украинскими военными

Подробнее...
default image
Г.Науседа созывает Госсовет по обороне, тема не сообщается

Подробнее...
default image
США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Подробнее...
default image
Нидерланды потребовали расследовать роль Украины в крушении MH17

Подробнее...
default image
Предлагают пенсионерам старше 75 лет, компенсируемые лекарства выдавать бесплатно

Подробнее...
default image
В Германии отзывают из продажи мясопродукты, зараженные листерией

Подробнее...
default image
Сейм принял поправки, поощряющие осужденных работать

Подробнее...
default image
Литву посетит новая министр иностранных дел Швеции

Подробнее...
default image
В Италии родителям придется устанавливать специальные детские автокресла, снабженные системой "антизабывчивость"

Подробнее...
default image
Дворец профсоюзов пошел под снос

Подробнее...
default image
Экономисты: повышение налогов коренных изменений не принесут

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

У рэпера Басты был вид на жительство в Литве

Фото Баста | Ноггано/ facebook.com

У известного российского рэпера Василия Вакуленко — Басты был вид на жительство в Литве, сообщил в среду новостной портал 15min.lt.

Исполнитель в 2015 году купил половину акций предприятия Autoklanas, спустя год обратился в Департамент миграции (ДМ) с просьбой предоставить ему вид на жительство в Литве.

Как пишет портал, предоставленный ему вид на жительство должен был действовать до этого года, однако был прекращен в конце 2017 года, когда возникли подозрения, что Autoklanas не осуществляет деятельность.  

В прошлом году В. Вакуленко пытался оспорить решение ДМ в судах, однако Вильнюсский окружной административный суд установил, что исполнитель злоупотреблял миграционными процедурами.

Из-за концертов в Крыму В. Вакуленко с 2017 года запрещен въезд в Украину.

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!