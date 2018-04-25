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Эстония отказывается принимать беженцев из-за украинцев

Автор: Külli Tammes, Attribution, Ссылка

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что пока его партия входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов. Об этом он сказал на встрече глав МВД стран-членов ЕС в Люксембурге, где обсуждались вопросы миграционной политики, сообщает портал ERR в среду, 9 октября.

Хельме сообщил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.
«Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать просителей убежища вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи», — сказал министр.

Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

«Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны», — отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

«У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема», — считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко.

«До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет», — подчеркнул лидер консерваторов.

Напомним, что ранее Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев.

Также сообщалось, что немецкий министр ожидает новую, более мощную волну беженцев в ЕС. Связано это может быть с увеличением количества искателей убежища в Греции.

korrespondent.net
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