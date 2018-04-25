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TOP,Новости,Туризм

Среди возможно возобновляемых маршрутов – Грузия, Украина

Фото pixabay.com

С июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами Шенгенской зоны – с Грузией и Украиной, заявил глава министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. 

«С первого июля, вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно – такого точно не будет. Мы надеемся, что с Грузией, Украиной, возможно,  сможем завязать отношения, как мы представляем, например с Израилем, но в последнее время там ситуация ухудшилась», – сказал во вторник в интервью радиостанции Lietuvos radijas Л. Линкявичюс.

Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерий не более 25 случаев коронавируса на 100 тыс. жителей, и в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства. 

Л. Линкявичюс также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно, по причине высокой заболеваемости. 

«Мы пока не планируем открывать эти маршруты с Соединенным Королевством, и оттуда люди могут прибыть в Литву, но значительно более сложным путем, значительно более дорогим, поэтому это также определенный фильтр, и это сознательно (делается), ведь мы не видим, что там безопасно», – сказал Л. Линкявичюс.

Комментируя призыв Еврокомиссии с июля открыть внешние границы, Л. Линкявичюс отметил, что это лишь рекомендация. 

«Мы стараемся делать это регионально, демонстрируя пример всем, с 15 мая мы создали Балтийское пространство свободного передвижения и доказали, что мы должны как можно больше координировать, согласовать действия. Если говорить о первом июля, то, опять же будет схожая ситуация, мы обсуждаем критерии, мы ввели критерий 25 случаев на 100 тыс. жителей» – сказал министр.

В Литву пока без всяких ограничений могут прибывать иностранцы из 28 стран: Румынии, Польши, Болгарии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции, Мальты, Дании, Испании, Италии, Чехии, Эстонии, Германии, Австрии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Исландии, Греции, Кипра, Словении, Латвии, Венгрии, Словакии, Хорватии и Лихтенштейна.  

На этой неделе по причине большой заболеваемости COVID-19 в Литву все еще не могут прибывать граждане Швеции, Португалии и Соединенного Королевства, а также проживающие в них законно лица. 

Гражданам Литвы, как и прежде, разрешается прибывать из любой страны. 

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