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TOP,Новости,Общество

Среди жителей ЕС литовцев больше всего заботит повышение цен

  • Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Среди жителей Евросоюза литовцы больше других обеспокоены растущими ценами и налогами, однако климатические изменения жителей Литвы особо не заботят, свидетельствуют результаты опроса Евробарометр. 

Такие результаты были получены в ответ на просьбу организаторов назвать два важнейших вызова, с которыми сталкивается страна. 

52% жителей Литвы отметили растущие цены, инфляцию и растущий прожиточный уровень. Это почти в три раза чаще, чем средний показатель в ЕС – 18%.

На втором месте среди избранных литовцами вариантов ответов было налогообложение (25%). Среди респондентов в ЕС этот ответ выбрали 8% опрошенных. 

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Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Петроните сказала, что цены заботят большинство жителей стран Центральной и Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем на Западе. 

«Насколько видно, эти растущие цены, затраты на жизнь заботят и другие страны Восточной Европы. Эти же проблемы называют поляки, эстонцы, чехи, румыны, болгары», – сказала BNS эксперт.

«Это можно связать с тем, что экономическое положение этих стран несколько хуже, по сравнению с другими государствами», – добавила она.

23% жителей Литвы – столько же, как и средний показатель в ЕС – озабочены здравоохранением и социальной защитой.

«С этим вызовом сталкиваются общества всех стран, только по различным причинам. В Западной Европе это может быть связано с иммиграцией, у нас же это связано с экономической недостаточностью или плохим положением многих», – сказала Е. Петроните.

Опрос также показал, что озабоченностью литовцев климатическими изменениями значительно ниже, чем в целом в ЕС. 

Лишь 4% респондентов в Литве назвали вопросы «окружающей среды, климата и энергетики» среди важнейших проблем, волнующих страну в данный момент. 

Эти вопросы упомянули 23% опрошенных в странах ЕС. 

При проведении опроса в ноябре 2019 года были опрошены 27382 человека в странах ЕС.

Опрос с 15 по 25 ноября в Литве провела компания Kantar, в нем приняли участие 1008 респондентов.

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