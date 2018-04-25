Среди жителей ЕС литовцев больше всего заботит повышение цен

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Ева Петроните сказала, что цены заботят большинство жителей стран Центральной и Восточной Европы, где уровень жизни ниже, чем на Западе.

«Насколько видно, эти растущие цены, затраты на жизнь заботят и другие страны Восточной Европы. Эти же проблемы называют поляки, эстонцы, чехи, румыны, болгары», – сказала BNS эксперт.

«Это можно связать с тем, что экономическое положение этих стран несколько хуже, по сравнению с другими государствами», – добавила она.

23% жителей Литвы – столько же, как и средний показатель в ЕС – озабочены здравоохранением и социальной защитой.

«С этим вызовом сталкиваются общества всех стран, только по различным причинам. В Западной Европе это может быть связано с иммиграцией, у нас же это связано с экономической недостаточностью или плохим положением многих», – сказала Е. Петроните.

Опрос также показал, что озабоченностью литовцев климатическими изменениями значительно ниже, чем в целом в ЕС.

Лишь 4% респондентов в Литве назвали вопросы «окружающей среды, климата и энергетики» среди важнейших проблем, волнующих страну в данный момент.

Эти вопросы упомянули 23% опрошенных в странах ЕС.

При проведении опроса в ноябре 2019 года были опрошены 27382 человека в странах ЕС.

Опрос с 15 по 25 ноября в Литве провела компания Kantar, в нем приняли участие 1008 респондентов.