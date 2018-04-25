В Израиле и Польше отметят 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау»

Форум в Израиле приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» и организован Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Израильский форум рассматривается как альтернатива памятным мероприятиям, которые состоятся 27 января в Освенциме.

Мероприятие в Иерусалиме организует глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который некоторое время назад прославился своим заявлением о том, что «поляки высосали антисемитизм с молоком матери».

Тем временем участие в мероприятии, организованном польской стороной на месте бывшего немецкого концлагеря в Освенциме, подтвердили король Испании, нидерландская королевская чета, президенты Израиля, Германии, Швейцарии и премьер-министры Греции, Швеции и Нидерландов.