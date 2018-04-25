В Израиле и Польше отметят 75-летие освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау»

27 января в Освенциме отметят 75-летие освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау».
Президент Польши Анджей Дуда не будет участвовать в V Всемирном форуме, посвященном проблеме Холокоста (World Holocaust Forum), который пройдет в Израиле 22-23 января, сообщает Польское радио.
Главным гостем мероприятия будет президент России Владимир Путин. Свое участие подтвердили также президенты Франции, Германии и Италии.
Для президента Польши является неприемлемым участие в форуме президента России, который накануне выступил с необоснованными обвинениями в адрес Польши, в частности, в антисемитизме.
Форум в Израиле приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» и организован Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме.
Израильский форум рассматривается как альтернатива памятным мероприятиям, которые состоятся 27 января в Освенциме.
Мероприятие в Иерусалиме организует глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который некоторое время назад прославился своим заявлением о том, что «поляки высосали антисемитизм с молоком матери».
Тем временем участие в мероприятии, организованном польской стороной на месте бывшего немецкого концлагеря в Освенциме, подтвердили король Испании, нидерландская королевская чета, президенты Израиля, Германии, Швейцарии и премьер-министры Греции, Швеции и Нидерландов.
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