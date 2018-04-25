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TOP,Бизнес,Экология и климат

Средства на экоэтикетки

Фото pixabay.com

Особенно перспективной Министерство экономики считает экологическую маркировку и на ее внедрение готово выделить больше средств, чем, например, на технологический аудит.

Министерство экономики и инноваций Литвы выделит 1,5 миллиона евро предприятиям, готовым внедрить инновационные решения, содействующие сохранению экологии, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно европейскому индексу экоинноваций, Литва по уровню внедрения экологичных технологий опережает Латвию, Эстонию, Польшу и даже более продвинутую Бельгию. Выделение средств будет проходить в рамках программы Eco-inovacijos LT, на которую ЕС с 2014-го по 2020 год выделил 4,34 миллиона евро.

Такая маркировка не является обязательной, это свободный выбор производителей, импортеров или продавцов. Экоэтикетки помогают идентифицировать товары, которые соответствуют определенным экологическим стандартам.

Правительство хочет стимулировать компании к внедрению нетехнологических инноваций, таких, как системы экологического менеджмента, экологический дизайн и аудит технологий производства.

Эти инвестиции способствуют органическому производству, дают возможность выбирать и использовать органическое сырье, а также способствуют сертификации и экомаркировке продуктов и услуг, которые менее вредны для окружающей среды и человека. Отмечается, что 1,5 миллиона евро путем безвозвратных субсидий будут выделены маленьким и средним компаниям.

Максимальный объем финансирования, доступный для проекта, составляет 20 тысяч евро для внедрения систем экологического менеджмента и технологических аудитов производств. Проекты, продвигающие экодизайн или экомаркировку, получат до 30 тысяч евро.

Компании также могут выполнять двойные или тройные операции в рамках внедрения экологичных технологий, и в этом случае финансирование будет агрегировано.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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