Деньги на ветер

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Представители служащих Министерства сельского хозяйства заявили, что на ветер выброшены десятки тысяч евро государственных средств. Так они оценивают проект перевода ведомства в Каунас, сообщает LRT.

Заместитель председателя профсоюза работников министерства Зигмас Медингис говорит, что основная работа ведомства ведется в столице, в Каунасе трудится лишь небольшая часть сотрудников. Рабочая группа, сформированная в министерстве и оценивающая целесообразность переезда, должна представить выводы в ближайшее время.

Информация литовских СМИ