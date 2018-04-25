Премию свободы получит партизан А. Кентра-Аушра

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В этом году Премии свободы удостоен литовский партизан, летописец литовского национального возрождения, кавалер ордена Креста Витиса Альбинас Кентра-Аушра.

За это в четверг проголосовали 88 членов сейма, один был против и один воздержался.

«Помню господина А. Кентру во времена Саюдиса, он был хроникером всего нашего движения освобождения. Ежедневно я видел его и позднее на баррикадах, а до этого видел, как он снимал наше движение. Думаю, что лучшего кандидата (на Премию свободы – BNS) вряд ли можно подобрать», – сказал парламентский консерватор Эмануэлис Зингерис.

Парламентарии называли А. Кентру «человеком-легендой».

А. Кентра родился в 1929 году, в 1946 году за активные связи с партизанами он был арестован, сидел в тюрьмах Вильнюса и Шилуте, а с 1949 года — в Спасском лагере. В 1954 году он вернулся в Литву. В 1955–1960 годах он изучал в Вильнюсском университете английский язык и литературу, в 1962–1965 годах учился на Высших курсах иностранных языков в Ленинграде.

А. Кентра работал учителем, в 1965–1991 годах работал преподавателем английского языка на Филологическом факультете Вильнюсского университета.

Лауреата премии выбрала Комиссия по вопросам Премии свободы.

Премия свободы вручается ежегодно 13 января во время торжественного празднования Дня защитников свободы. Сумма премии — 5 тысяч евро.

Учрежденной сеймом Премии свободы удостаиваются люди за заслуги перед свободой, демократией и правами человека. Этой премией также оценивается вклад лиц и организаций в дело улучшения межгосударственного сотрудничества в контексте борьбы за самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Первой Премии свободы был удостоен российский борец за свободу, права человека и демократию Сергей Ковалев.

Эту награду также получали учредитель Лиги свободы Литвы, бывший политический заключенный Антанас Тярляцкас, учредитель подпольного издания «Хроники Литовской католической церкви», архиепископ Сигитас Тамкявичюс, бывший польский диссидент, главный редактор газеты Gazeta Wyborcza Адам Михник, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, председатель Верховного совета — Восстановительного сейма Литвы, сигнатарий Акта о независимости Витаутас Ландсбергис, бывшая диссидент, ныне монашка Нийоле Садунайте.

В прошлом году Премию свободу получили семь бывших партизан, боровшихся с советской оккупацией: Йонас Чепонис, Йонас Каджёнис, Юозас Якавонис, Брониславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис, Йонас Абукаускас, Юозас Моцис.