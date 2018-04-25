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TOP,Новости,Экономика

Комиссия разрешила подписать договор о ратификации участков железной дороги с Elecnor

Фото litrail.lt

Комиссия правительства Литвы по проверке стратегических сделок в четверг позволила государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) подписать договор об электрификации участков железных дорог стоимостью 363 млн евро с испанской компанией Elecnor.

Представитель премьера Томас Бержинскас сообщил BNS, что комиссия позволила заключить сделку с учетом сделанных ею рекомендаций. Что это за рекомендации, он комментировать не стал, однако подчеркнул, что комиссия рассматривает сделки с точки зрения национальной безопасности – то есть, не представляют ли они угрозы для безопасности страны.

В прошлом месяце сообщалось, что конкурс выиграл консорциум Inabelec, в который входит принадлежащий испанской группе по строительству инфраструктуры Elecnor, а также инженерная компании Instalaciones Inabensa из группы Abengoa. Он предложил выполнить работы за 363 млн евро.

Победителю предстоит спроектировать и электрифицировать Вильнюсский ж/д узел, участок железной дороги от Кайшядорис до Радвилишкиса и участок от Радвилишкиса до Клайпеды.

Инициировавший аудит конкурса и представивший в четверг его предварительные выводы министр транспорта Ярослав Наркевич обещал принять решения по итогам конкурса на следующей неделе. Он сказал, что конкурс проходил неэффективно, однако объявление нового конкурса, по его слова, будет означать, что Литва потеряет выделенные под этот проект средства Евросоюза – 200 млн евро.

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