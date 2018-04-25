Средства за не состоявшиеся турпоездки можно будет вернуть в течение 90 дней

Средства за не состоявшиеся из-за коронавируса турпоездки турагентства смогут возвращать клиентам в течение более длительного времени – 90 дней, а не в течение двух недель.

Однако такое исключение будет действовать только в случаях войны, чрезвычайного положения или экстремальной ситуации, мобилизации, карантина, либо, если гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны или иностранцам прибывать в Литву.

За такую поправку к Гражданскому кодексу в четверг проголосовал 61 член сейма, «против» были 11, а воздержались 32.

Турагентства должны будут возвращать эти средства в течение 90 дней с конца карантина, если турист или агентство не договорятся иначе.

Согласно действовавшему ранее положению Гражданского кодекса средства за отозванные поездки должны были возвращаться в течение 14 дней.

Министерство юстиции уже предупредило, что такая поправка нарушит регламент Евросоюза, в котором содержится требование рассчитываться за поездки в течение двух недель, однако инициаторы поправок отмечают, что некоторые другие страны уже установили значительно более продолжительные сроки возврата, не боясь санкций Брюсселя, поскольку это единственный способ спасти турагентства.

По данным Государственной службы защиты прав потребителей, в Литве действуют 252 туроператора, из них 116 занимаются выездным туризмом, 40- местным, а 96 – въездным.